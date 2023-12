Rostocker Weihnachtsbaum mit Farbe besprüht

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Mittwochvormittag in der Rostocker Innenstadt einen Weihnachtsbaum und eine Weihnachtsskulptur mit Farbe besprüht. Polizeibeamte hätten die vier Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes gestellt, wie die Polizei mitteilte.