19-Jähriger bei Schlägerei in Rostock mit Messer verletzt

Drei Menschen sind bei einer Schlägerei am Doberaner Platz in Rostock verletzt worden - einer von ihnen mit einem Messer. Der 19-Jährige wurde mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Demnach war es am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen zwei jeweils 10- bis 15-köpfigen Gruppen gekommen. Zwei Beteiligte wurden mit einem Tierabwehrspray leicht an den Augen verletzt. Die Gruppe, aus der heraus angegriffen wurde, flüchtete nach dem Vorfall. Die Ermittlungen dauern an.