MV macht Lehrer-Referendariat praxisnäher

Das Referendariat für angehende Lehrer wird in Mecklenburg-Vorpommern praxisnäher. Künftig soll die bislang obligatorische Hausarbeit entfallen und durch eine praktische Lehrprobe ersetzt werden. Dabei sollen die angehenden Pädagogen eine Unterrichtsreihe konzipieren, kündigte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Freitag an. Dies sei deutlicher an den Berufserfordernissen ausgerichtet als eine theoretische Hausarbeit.