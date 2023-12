Große Einschränkungen im Bahnverkehr wegen GDL-Warnstreik

Auch im Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern wird es wegen des angekündigten Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) große Einschränkungen geben. „Ab 22 Uhr und am Freitag wird es im Regionalverkehr der DB nur wenige Fahrten geben“, teilte ein Bahnsprecher am Donnerstag mit. „Vereinzelt setzt die DB zusätzlich Busse ein, um Fahrgästen ein Notfahrplan-Angebot machen zu können.“