Ministerium: Bisher 90 Medizinstudenten über Landarztquote

Ein leerer Hörsaal an einer Universität.

An den Universitäten Rostock und Greifswald studieren laut Gesundheitsministerium derzeit 90 Menschen Medizin, die nach ihrem Studium für mindestens zehn Jahre im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns arbeiten wollen. Sie bekamen ihren Studienplatz über die 2021 eingeführte Landarztquote, wie Gesundheitsstaatssekretärin Sylvia Grimm (SPD) am Wochenende anlässlich des Hausärztetages in Rostock mitteilte.