CDU skeptisch zu Erfolgsaussichten von Wolfskompromiss

Die Neuregelung von Wolfsabschüssen in Deutschland wird nach Einschätzung der CDU die Zahl der Nutztier-Risse in Mecklenburg-Vorpommern nicht deutlich senken. „Reagiert werden soll in einem ganz engen regionalspezifischen Radius und zeitlich eingeschränkt erst, wenn der Wolf bereits Nutztiere angefallen hat“, kritisierte die umweltpolitische Sprecherin der Union im Schweriner Landtag, Beate Schlupp, am Sonntag. Der Bestand an Wölfen werde so im Nordosten kaum zu reduzieren sein.