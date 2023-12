MV gibt alle Straßen für Lkw bis 17,88 Meter Länge frei

Mecklenburg-Vorpommern hat als letztes Bundesland sein gesamtes Straßennetz für sogenannte Lang-Lastwagen bis maximal 17,88 Meter Länge freigegeben. Die in anderen Bundesländern bereits bestehende Praxis habe gezeigt, dass es bei der Verkehrssicherheit keine Einbußen gebe, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Freitag mit. Die Freigabe gelte zunächst bis Ende 2026.