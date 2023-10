SSC-Volleyballerinnen vor Supercup gegen Stuttgart

Vor dem Supercup-Duell zwischen Volleyball-Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin und Meister Allianz MTV Stuttgart haben beide Trainer auf die Bedeutung des Wettbewerbes hingewiesen. „Es wurde am Anfang immer lapidar als Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen abgetan. Aber ich glaube, das ist es bei Weitem nicht mehr“, sagte SSC-Coach Felix Koslowski vor der Partie am Sonntag (17.00 Uhr) in der Rostocker Stadthalle und verwies auf das rege Interesse: „Wir spielen vor mehr als 4500 Zuschauern und es ist für beide Clubs und beide Fan-Lager ein wichtiges Spiel.“