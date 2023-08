Klimaaktivisten blockieren Straße in Rostock

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstagmorgen in der Rostocker Innenstadt kurzzeitig eine Straße blockiert und so ihren Forderungen nach Veränderungen in der Klima- und Verkehrspolitik Nachdruck verliehen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich zunächst fünf Menschen mit Transparenten auf die Straße gestellt und die Autos am Weiterfahren gehindert. Vier von ihnen hätten sich dann auf der Straße festgeklebt. Den Aufforderungen, freiwillig die Straße zu verlassen, seien die Demonstranten nicht nachgekommen. Daraufhin seien sie mittels Spezialöl von der Straße gelöst und weggetragen worden, hieß es von der Polizei. Kurz vor 08.00 sei der morgendliche Berufsverkehr wieder gerollt.