Mehrtägiges Festival in Rostock widmet sich der Inklusion

Christian Schenk, Zehnkampf-Olympiasieger von 1988, will mit dem zweiten „all inklusiv“-Festival Vielfalt und Inklusion in seiner Heimat fördern. Der 58-Jährige veranstaltet das Festival vom 24. bis 26. August in und um Rostock. „Sport und Musik sind die Treiber für Zusammenhalt. Das Festival ist die Chance, einen besonderen Mehrwert für Rostock und MV zu schaffen“, sagte der frühere Weltklasse-Leichtathlet am Dienstag.