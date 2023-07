Zwei Leichtverletzte bei Unfall: Fahrer hatte 1,27 Promille

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 31 sind am Samstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 26-jähriger Fahrer mit seinem Wagen in Rathebur aus Richtung Löwitz kommend in Richtung Bundesstraße 109. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 72-Jährigen. Beide Fahrer sowie ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Beim 26-Jährigen wurde später ein Atemalkoholwert von 1,27 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Landstraße 31 war während der Unfallaufnahme vollgesperrt.