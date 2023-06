Laut Bericht: Abi in MV soll ohne Matheprüfung möglich sein

Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern sollen nach einem Bericht der „Ostsee-Zeitung“ (Samstag) künftig Mathematik als Prüfungsfach abwählen können. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) plane eine Abschaffung der Prüfungspflicht. Die Abiturprüfungsverordnung werde derzeit überarbeitet, teilte das Ministerium der Zeitung mit. In der rot-roten Koalition in Schwerin heiße es: „Unsere Kinder werden benachteiligt.“ Die Abiturienten in Mecklenburg-Vorpommern hätten im vergangenen Jahr im Grundkurs Mathematik im Schnitt mit der Note 4 abgeschlossen. In Thüringen gelte bereits die Regel, dass nur zwei Prüfungsfächer aus Mathe, Deutsch und einer Fremdsprache gewählt werden müssten.