Forstmaschine brennt in Wald ab: Auch Heupresse ausgebrannt

Bei zwei Bränden sind in Westmecklenburg eine Holzerntemaschine und eine Heupresse zerstört worden. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehr als 280.000 Euro, wie die Polizei in Ludwigslust am Freitag mitteilte. Der größte Schaden mit rund 250.000 Euro entstand bei Neu Kaliß, als eine große Forstmaschine Feuer fing. Hier soll der Brand am Motorraum ausgebrochen sein. Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf den Wald übergriff.