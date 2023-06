Deutlich mehr Katalysatoren-Diebstähle an der Seenplatte

An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Diebe in diesem Jahr verstärkt Katalysatoren von Autos ins Visier genommen. Seit Jahresbeginn wurden bereits 18 dieser Bauteile von Abgasanlagen der Autos demontiert und gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Das sei deutlich mehr als im Vorjahr. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Neubrandenburg (dpa/mv). An der Mecklenburgischen Seenplatte haben Diebe in diesem Jahr verstärkt Katalysatoren von Autos ins Visier genommen. Seit Jahresbeginn wurden bereits 18 dieser Bauteile von Abgasanlagen der Autos demontiert und gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Das sei deutlich mehr als im Vorjahr. Der Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

So kamen allein in der Nacht zu Dienstag sieben Katalysatoren von Autos in Waren an der Müritz, Malchow, Neustrelitz, Neubrandenburg und Friedland weg. Die betroffenen Autos standen an Straßen vor Wohnhäusern oder vor Autohäusern. Die Täter gingen zum Teil sehr fachmännisch vor, bei einigen Autos aber auch mit Gewalt, wie es hieß.

