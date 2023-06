Nach Feuer mit hohem Schaden: Brand brach in Carport aus

Zwei Tage nach einem Brand mit hohem Schaden in einer Ferienhaussiedlung in Dümmer (Ludwigslust-Parchim) ist die genaue Brandursache noch unklar. Der von der Staatsanwaltschaft eingesetzte Gutachter habe lediglich feststellen können, dass das Feuer am Dienstag zuerst im Carport ausgebrochen sein muss, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Eine genauere Brandquelle habe der Experte noch nicht nennen können. Nach Angaben des Eigentümers soll in dem Fahrzeugunterstand eine Küche gestanden haben.

Bei dem Brand in dem Feriendorf am Dümmer See waren der Carport, ein Bungalow, in dem ein Paar lebte, zwei Autos, ein Wohnmobil, ein Krad sowie ein Ferienhaus zerstört worden. Die Betroffenen konnten fliehen, verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf rund 450.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte den Brand an dem Abend löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Ferienhäuser verhindern.

