Ausgebüxtes Albino-Känguru fand wieder nach Hause

Die Sprünge eines ausgebüxten Albino-Kängurus im Landkreis Rostock waren offenbar recht kurz. Nach einem eintägigen Ausflug durch den Ort Rethwisch fand das weiße Tier mit den roten Augen namens Berry mit Hilfe von Dorfbewohnern den Weg zurück auf den heimischen Hof. Wie der Radiosender Ostseewelle berichtete, war das junge Känguru am Mittwochabend entwischt und am Tag darauf mehrfach in dem 600-Seelen-Dorf gesehen worden. Es habe sich aber nicht einfangen lassen. Am Donnerstagnachmittag sei der Ausreißer dann in Hofnähe entdeckt und von Nachbarn nach Hause geleitet worden.