Wohnwagendieb kommt nur zehn Kilometer weit

Einen Wohnwagendieb haben Polizisten in der Region Neubrandenburg in der Nacht zu Montag schon nach wenigen Kilometern gestoppt. Den Beamten kamen der Transporter mit polnischem Kennzeichen und der Campinganhänger mit deutschem Kennzeichen auf der Bundesstraße 104 in Richtung Osten ungewöhnlich vor, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Bei der Kontrolle an der B104 in Küssow bei Neubrandenburg stellte sich heraus, dass der moderne Wohnanhänger erste kurz zuvor im zehn Kilometer entfernten Chemnitz (Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden war.