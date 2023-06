Fahrerin steuert Auto in Graben: Mit 3,04 Promille ertappt

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei bei einem Dorf nahe Schwerin eine Autofahrerin ertappt, die mit einem Atemalkohol von mehr als 3 Promille unterwegs war. Die 45-Jährige aus der Region hatte am Wochenende an einer Kreisstraße bei Klein Rogahn wohl die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Wagen war beim Manövrieren von der Straße auf eine staubige Feldausfahrt und zurück in den Straßengraben gerutscht. Das fiel einer Zeugin am Samstagabend auf, die die Polizei alarmierte.

Das Fahrzeug stand sehr schräg und drohte dann, noch tiefer zu rutschen, so dass es ins Wasser gestürzt wäre, sagte der Sprecher. Die 45-Jährige musste über die Beifahrerseite aussteigen und hatte noch eine Bierflasche in der Hand. Die Beamten ließen die 45-Jährige in ein Messgerät pusten, das dann einen Wert von 3,04 Promille anzeigte. Die Frau musste Fahrzeugschlüssel und Führerschein abgeben und sich später um die Bergung des Wagens kümmern.

