Zwei junge Leute werden bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall im Landkreis Rostock sind zwei junge Menschen schwer verletzt worden. Am Steuer saß ein 19-Jähriger. Er geriet mit seinem Wagen in der Nacht zum Sonntag zwischen Boldebuck und Parum ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und streifte zwei Bäume am Straßenrand, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallursache ist noch unklar, die Kripo nahm die Ermittlungen auf.