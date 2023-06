Motorradfahrer nach Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Ribnitz-Damgarten ist am Samstagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 46-Jährige an einer Ampel auf der Bundesstraße 105 angehalten. Ein mit 1,83 Promille stark alkoholisierter Autofahrer sei dabei von hinten auf das Motorrad aufgefahren. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der 36-jährige Autofahrer blieb unverletzt, muss sich nun aber wegen Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.