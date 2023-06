Auto fährt auf A11 auf Lkw auf: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der A11 sind am Samstag die zwei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der 77-jährige Fahrer sei mit seinem Wagen auf Höhe der Ortschaft Nadrensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf einen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Der 77-Jährige und seine 66-jährige Beifahrerin wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 35-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Warum der aus Belgien stammende Autofahrer, der in Richtung Berlin unterwegs war, auf den Lkw auffuhr, war am Abend noch unklar.