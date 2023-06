Wahlaufruf Schweriner können am Sonntag neuen Oberbürgermeister wählen

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne.

In Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin findet am Sonntag die Oberbürgermeisterwahl statt. Neben Amtsinhaber Rico Badenschier (SPD) treten weitere vier Männer und eine Frau als Kandidaten an. Rund 79.000 Schwerinerinnen und Schweriner sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale öffnen um 8.00 Uhr.