Brennendes Auto: A20 gesperrt, Fahrer unverletzt

Auf der Autobahn 20 im Landkreis Rostock hat am Samstagnachmittag ein Auto Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Der 47 Jahre alte Fahrer des Wagens blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. In Folge des Feuers bei Dummerstorf geriet auch die umliegende Böschung auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern in Brand. Beide Feuer wurden von Freiwilligen Feuerwehren gelöscht. Es entstand ein Schaden von etwa 71.000 Euro. Warum das Fahrzeug brannte, war zunächst unklar. Wegen der Löscharbeiten war die A20 in Richtung Lübeck für längere Zeit gesperrt.