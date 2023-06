Schwesig: Wirtschaftskontakte in die Niederlande ausbauen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Handelsbeziehungen zu den Niederlanden bei einem Botschafterbesuch in der Landeshauptstadt gelobt. „Im vergangenen Jahr stand das Land auf Platz 2 unserer wichtigsten Außenhandelspartner. Das Außenhandelsvolumen mit den Niederlanden ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen“, sagte die Politikerin am Mittwoch in Schwerin anlässlich des Besuchs von Botschafter Ronald van Roeden in der Staatskanzlei.

Der Hafen in Rotterdam sei auch für die hiesige Wirtschaft ein wichtiger Umschlagplatz, deshalb hätten Wirtschaftskontakte im Mittelpunkt der Gespräche gestanden. Schwesig sieht Potenzial, die Zusammenarbeit unter anderem in der Gesundheitsbranche, im Tourismus und bei den Erneuerbaren Energien weiter auszubauen.

Die Ministerpräsidentin kündigte zudem für das kommende Jahr einen Besuch in den Niederlanden an, und zwar in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin. Das Bundesland soll den Vorsitz in der Länderkammer im November übernehmen.

