Schifffahrt Gasaustritt: Flusskreuzfahrtschiff in Wolgast evakuiert

Wolgast (dpa/mv). Wegen aus Akkus austretenden Gases sind in Wolgast Passagiere eines Flusskreuzfahrtschiffes evakuiert worden. Beim Eintreffen der Wasserschutzpolizei hätten sich am Mittwoch noch 15 Passagiere auf dem Schiff befunden, sagte ein Sprecher der Behörde. Unter anderem wegen möglicher Brandgefahr seien diese sowie die Besatzung so schnell wie möglich vom Schiff gebracht worden.

Das Schiff lag laut Mitteilung der Wasserschutzpolizei im Hafen von Wolgast. Der Gefahrguttrupp der Feuerwehr habe die Akkus, die zur Brückenelektronik gehörten, geborgen. Es sei zu keinerlei Schäden oder Verschmutzungen gekommen. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an. Nach dem Ersatz der Akkus solle das Schiff wieder freigegeben werden, sagte der Sprecher. Flusskreuzfahrtschiffe verkehrten in Wolgast vor allem aus oder in Richtung der Oder.

