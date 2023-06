Fahrradfahrer nach Unfall mit Auto schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer auf der Grevesmühler Straße in Schwerin schwer verletzt worden. Der 39-Jährige sei beim Linksabbiegen am Dienstagmorgen von einem 69 Jahre alten Autofahrer erfasst worden und habe schwerste Kopf-, Bein- und Armverletzungen erlitten, teilte die Polizeiinspektion in Schwerin am Mittwoch mit. Er werde im Krankenhaus behandelt.