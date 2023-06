Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Lastwagen bei Kröpelin (Landkreis Rostock) ist ein Mann gestorben und seine Beifahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der 84 Jahre alte Autofahrer am Mittwochvormittag aus dem Stadtgebiet auf die Bundesstraße 105 gefahren, wie die Polizei mitteilte. Er habe in Richtung Neubukow fahren wollen und sei unvorhergesehen auf die Bundesstraße eingebogen. Ein 65-Jähriger sei mit seinem Lastwagen aus dieser Richtung gekommen und in die Fahrerseite des Autos gefahren.