Nach Tankstellenüberfall: Drei Verdächtige mit Beute gefasst

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Neubrandenburg hat die Polizei drei Tatverdächtige gefasst. Die jungen Männer wurden am späten Dienstagabend mit der Beute und einer Schreckschusswaffe in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Bei dem Überfall war ein 23-jähriger Angestellter in der Tankstelle im Süden Neubrandenburgs an der Bundesstraße 96 verletzt worden. Er kam in eine Klinik.