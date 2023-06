Binzer Bürgermeister gegen Industrialisierung Rügens

Die Gemeinde Binz und ihre Tourismusdirektion stellen sich im Streit um das geplante Flüssigerdgas-Terminal (LNG) im Hafen von Mukran auf Rügen grundsätzlich gegen eine Industrialisierung der Insel. „Wir wollen eben nicht, dass dort ein Industriehafen entsteht und schon gar nicht, wenn ich auch an Wasserstoff und an Ammoniak denke, dass dort ein Chemiehafen entsteht“, sagte der Bürgermeister des in Sichtweite liegenden Ostseebads Binz, Karsten Schneider, am Dienstag in Schwerin. Dies berge für ihn als Bürgermeister und Touristiker zu viele Gefahren, unter anderem durch den befürchteten Lärm, Havariegefahren und eine Veränderung der Sandablagerungen in der Bucht.