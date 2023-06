Hansa Rostock stellt Vorstand bis 2025 auf

Robert Marien ist einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt des Vorstandsvorsitzenden von Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bestätigt worden. Auch Günter Fett, seit 2020 Vorstand für Finanzen und Verwaltung, bleibt bis 2025 im Hansa-Vorstand. „Durch personelle Kontinuität wollen wir die positive Entwicklung des F.C. Hansa Rostock fortführen“, sagte Rainer Lemmer, Aufsichtsratsvorsitzender von Hansa Rostock, in einer Vereinsmitteilung am Dienstag. Vom 1. Juni an wird Michael Meier, Leiter der Nachwuchsakademie, den Vorstand komplettieren und für den neu geschaffenen Bereich „Nachwuchs und Vereinswesen“ verantwortlich sein.