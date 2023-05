Zehn Männer in fünf Monaten aus MV in Abschiebehaft

Mecklenburg-Vorpommern hat in den vergangenen fünf Monaten zehn Menschen in der gemeinsamen Abschiebehaftanstalt der Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und MV in Glückstadt (Schleswig-Holstein) festgehalten. Die Männer seien zwischen Dezember 2022 und Ende April im Schnitt 27 Tage dort gewesen, teilte das Innenministerium am Montag in Schwerin mit. Sieben seien abgeschoben oder im Rahmen der Dublin-Übereinkunft in ein anderes EU-Land überstellt worden, einer sitze noch in Glückstadt ein. Zwei Männer seien entlassen worden.