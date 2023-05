Hausbewohner bei Brand in Sellin lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Brand in einem Haus in Sellin (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Bewohner lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge in der Küche seiner Wohnung im Erdgeschoss des dreistöckigen Hauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen dann auf die komplette Wohnung über. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den 68-Jährigen ins Freie. Danach wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.