AfD will JA-Landeschef Tschich nicht abziehen

Die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag hält am Landesvorsitzenden der als rechtsextremistisch eingestuften „Jungen Alternative“, Alexander Tschich, als ihrem nichtparlamentarischen Vertreter in der Enquete-Kommission „Jung sein in MV“ fest. Sie werde der Aufforderung der anderen Fraktionen, einen Ersatz zu benennen, nicht nachkommen, teilte die AfD nach der Kommissionssitzung am Mittwoch auf Anfrage mit.