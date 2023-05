CDU dringt auf Auflösung der Klimaschutzstiftung MV

Die CDU hat die fortwährende Hängepartie um die Auflösung der Klimaschutzstiftung MV beklagt und Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) aufgefordert, Farbe zu bekennen. Bereits im März 2022 habe der Landtag mit einer breiten, überfraktionellen Mehrheit das Ende der maßgeblich mit Geld aus Russland finanzierten Stiftung beschlossen und Schwesig habe dies kurz darauf noch einmal öffentlich bekräftigt. „Die Ministerpräsidentin muss erklären, ob sie den klaren Beschluss des Landtages noch umsetzen kann oder will“, verlangte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers in einer am Mittwoch in Schwerin verbreiteten Mitteilung.