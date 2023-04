36-Jähriger verursacht bei Verkehrsunfall hohen Sachschaden

Ein 36-jähriger Autofahrer hat in Schwerin am Samstagmorgen einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 70.000 Euro verursacht. Er und sein 32-jähriger Beifahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer verlor demnach auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und krachte in zwei am Straßenrand parkende Fahrzeuge. Alle drei Fahrzeuge seien so stark beschädigt worden, dass sie nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren. Bei einer Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 36-Jährigen hätten die Beamten keine Auffälligkeiten festgestellt.