Schwesig sieht Herausforderungen bei der Gesundheitspolitik

Die Gesundheitspolitik auf Bundesebene soll laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auf die speziellen Herausforderungen der östlichen Bundesländer Rücksicht nehmen. In den ostdeutschen Ländern zeige sich „besonders deutlich, wie sich der demografische Wandel auf eine flächendeckende medizinische Versorgung auswirkt“, sagte Schwesig im Anschluss an das Treffen der ostdeutschen Regierungschefinnen und Regierungschefs mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in Berlin.