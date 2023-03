LNG-Terminal auf hoher Ostsee? Bundesministerium prüft

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft weiter mögliche Standorte für ein Terminal für Flüssigerdgas in der Ostsee. „Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen“, teilte das Ministerium am Freitag mit. „Wir müssen einen für Mensch, Umwelt und Energieversorgung tragfähigen Standort realisieren - all diese Faktoren müssen abgewogen werden.“