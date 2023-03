Kein Steuer-Schutzschirm für Klimastiftung geplant

Das Finanzministerium in Schwerin hat Vorwürfe wegen eines ehemals geplanten Steuer-Schutzschirms für die umstrittene Klimastiftung MV zurückgewiesen. „Der Vorwurf, die Landesregierung hätte sich um eine nachträgliche Steuerbefreiung der Stiftung „Klima- und Umweltschutz MV“ bemüht, ist falsch“, teilte das Ministerium am Donnerstag in Schwerin mit.