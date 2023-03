Gesundheit Psychosoziale Krebsberatung in MV wird ausgebaut

Die psychosoziale Krebsberatung wird nach Angaben des Sozialministeriums angesichts von 11 000 Neuerkrankungen jährlich in Mecklenburg-Vorpommern ausgebaut. Das Ministerium fördere die Krebsgesellschaft MV in diesem Jahr mit rund 180 000 Euro, um die Krebsberatung auszubauen, teilte Ministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittwoch mit.