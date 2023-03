Schwesig begrüßt geplante Vermeidung sozialer Härten

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Ankündigung der Ampel-Koalition in Berlin begrüßt, soziale Härten bei der Umrüstung von Öl- und Gasheizungen vermeiden zu wollen. „Ich bin vor allem froh, dass es keinen Umstiegszwang gibt“, erklärte Schwesig am Mittwoch in Schwerin. Bei der angekündigten finanziellen und sozialen von Bürgerinnen und Bürgern müsse es jetzt konkret werden.