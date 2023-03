Zwei Schulkinder in Vorpommern angefahren und verletzt

In Vorpommern sind am Mittwoch zwei Schulkinder von Autos angefahren und verletzt worden. Die beiden Unfälle ereigneten sich am Vormittag in der Stadt Usedom und in Stralsund, wie die Polizei mitteilte. In Stralsund stoppte ein Elfjähriger kurz an einer Querungshilfe, lief dann aber doch auf eine Straße. Er wurde vom Fahrzeug einer 57 Jahre alten Fahrerin erfasst und schwer verletzt.

Fast zeitgleich konnte eine 47-jährige Autofahrerin morgens an einer Schuleinfahrt in Usedom nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste mit dem Auto ein elf Jahre altes Mädchen, das zwischen zwei Fahrzeugen auf die Straße lief. Es kam in eine Klinik.

