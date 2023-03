Torhüter Markus Kolke verlängert bis 2026 bei Hansa Rostock

Torhüter Markus Kolke bleibt beim FC Hansa Rostock. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, hat der 32-Jährige seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag ligaunabhängig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Kolke spielt seit der Serie 2019/20 für die Mecklenburger und hat seitdem 76 Drittliga-Partien sowie 59 Begegnungen in der 2. Liga im Rostocker Trikot absolviert.