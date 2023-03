Fahrer verwechselt Pedale: Auto stürzt Abhang hinunter

Ein betrunkener Autofahrer ist in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) mit seinem Fahrzeug einen Abhang hinunter auf ein anderes Auto gestürzt. Als Ursache gab der 38 Jahre alte Mann an, dass er am Montagabend Gas und Bremse verwechselt hatte, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Bei dem Demminer, der unverletzt blieb, wurden 1,24 Promille Atemalkohol gemessen.