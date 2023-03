Greifswalds Bürgerschaft fordert Wohnungen für Geflüchtete

Die Greifswalder Bürgerschaft hat in einer außergewöhnlichen Sitzung die Unterbringung von Geflüchteten vor allem in kleinen Unterkünften wie Wohnungen gefordert. Die Mehrheit der Stadtvertreter und -vertreterinnen stimmte am späten Montagabend für einen entsprechenden Antrag der Fraktionen der SPD, der Linkspartei, der Tierschutzpartei sowie der Grünen.