Rostock Seawolves verlieren gegen Würzburg

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga erneut eine Heimniederlage kassiert. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Würzburg Baskets in der Statdthalle mit 72:76 (38:36) und ging damit im 25. Spiel zum 13. Mal als Verlierer vom Feld. Beste Werfer beim Aufsteiger waren Sid-Marlon Theis und Tyler Nelson mit je 14 Punkten.