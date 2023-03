Grambow wählt erstmals Kinder- und Jugendbürgermeister

Ein Kind sitzt in der Wahlkabine und kreuzt seinen Stimmzettel für die Wahl des Jugendbürgermeisters für die Gemeinde Grambow an.

Um Kinder- und Jugendliche besser in die Gemeinde einzubinden, wählt die Gemeinde Grambow (Kreis Nordwestmecklenburg) am Samstag erstmals einen Kinder- und Jugendbürgermeister. Das Ziel sei, ältere Kinder und Jugendliche besser in der Gemeinde einzubinden und ihnen auch Verantwortung zu übertragen, sagte Bürgermeister Sven Baltrusch im Vorfeld der Deutschen Presse-Agentur. In der Gemeinde mit nur knapp 700 Einwohnern gebe es mit 130 Kindern und Jugendlichen einen hohen Anteil junger Menschen.