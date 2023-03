Merz über Habeck: „Finde den eigentlich nicht unsympathisch“

CDU-Chef Friedrich Merz hat trotz politischer Differenzen Sympathien für Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen erkennen lassen. „Ich finde den eigentlich gar nicht unsympathisch“, sagte Merz am Freitag bei einer Talkrunde des Redaktionsnetzwerks Deutschland „RND vor Ort“ in Rostock. „Das ist ja ein anderer Typ Politiker, den wir so in der Form bisher in Deutschland nicht hatten. Es gibt ja dieses schöne Wort „Man kann ihm beim Denken zuschauen““, sagte der Unionsfraktionsvorsitzende über den Vizekanzler. Das finde er gar nicht schlecht. Er schätze Habeck für sein „in der Sache wirklich großes Engagement“, das er sogar teile. „Wir sind nur in den Instrumenten unterschiedlicher Meinung“, fügte Merz hinzu.