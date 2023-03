Agrar Schutzmaßnahmen nach Schweinepest an A24 gelockert

15 Monate nach dem Auftreten der gefürchteten Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei Marnitz an der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben die Behörden die damals verhängten Schutzmaßnahmen weiter gelockert. In der Umzäunung des 8500 Hektar großen Restriktionsgebietes nördlich der Autobahn würden jetzt die Tore entfernt, teilte ein Kreissprecher am Freitag mit. Damit könne das Wild wieder aus dem Gebiet heraus beziehungsweise hinein.