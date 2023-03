Betrunkene ruft Polizei nach Wildunfall: Führerschein weg

Eine betrunkene Autofahrerin hat nach einem Wildunfall mit zwei Rehen im Landkreis Ludwigslust-Parchim selbst die Polizei gerufen und musste anschließend den Führerschein abgeben. Die Beamten maßen 2,47 Promille Atemalkohol bei der 52-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau hatte mit ihrem Wagen am Donnerstagabend bei Hagenow auf der Bundesstraße 321 die Rehe angefahren. Die Beamten rochen den Alkohol, ließen die Frau pusten und beschlagnahmten ihren Führerschein. Die Frau war unverletzt geblieben. Die Rehe verendeten am Unfallort.