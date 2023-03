CDU schließt Reihe ihrer Regionalkonferenzen ab

Die CDU schließt am Freitag (18.00 Uhr) mit einem Treffen in Linstow (Landkreis Rostock) die Reihe ihrer Regionalkonferenzen zum neuen Grundsatzprogramm der Partei ab. Eingeladen sind Angehörige der fünf norddeutschen Landesverbände. Wie schon zum Auftakt der Beratungen Anfang März in Pforzheim (Baden-Württemberg) sucht Parteichef Friedrich Merz auch in Linstow den persönlichen Austausch mit den Unionsmitgliedern. Neben Grundsatzfragen zu Zielen und Wegen der CDU sollen nach Parteiangaben auch aktuelle politische Streitfragen debattiert werden. Mitte März hatte die Bundespartei eine digitale Mitgliederumfrage gestartet. Regionalkonferenzen gab es auch im Westen in Münster und im Osten in Schkeuditz.